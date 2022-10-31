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Spor

Galatasaray'da derbi mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA31 Ekim 2022 Pazartesi 21:08 - Güncelleme:
Galatasaray'da derbi mesaisi sürüyor
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, dar alanda 3 takımlı turnuvayla sona erdi.

Turnuvayı kazanan kırmızı takımın gol yükünü Lucas Torreira ile Mauro Icardi çekti. Beyaz takımda en çok golü Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün atarken, yeşil takımda en çok golü Milot Rashica kaydetti.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan sol bek Kazımcan Karataş ile orta saha oyuncusu Yusuf Demir'in tedavilerine devam edildi.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

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