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Spor

Galatasaray'da derbi mesaisi sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, derbi hazırlıklarına devam ediyor.

AA17 Ekim 2023 Salı 13:47 - Güncelleme:
Galatasaray'da derbi mesaisi sürüyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sonraki bölümde topa sahip olma çalıştı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 2'ye 2 oyun ve sonlandırma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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