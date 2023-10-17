Galatasaray'da derbi mesaisi sürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sonraki bölümde topa sahip olma çalıştı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 2'ye 2 oyun ve sonlandırma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.