Galatasaray'da derbi öncesi büyük tehlike

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesinde Younes Belhanda, Emre Taşdemir ve Martin Linnes kart sınırındaydı. Bu oyunculardan sadece Belhanda sahaya ilk 11'de çıktı. Birçok sert müdahaleye maruz kalan Belhanda, buna rağmen sinirlerine hakim oldu. Başarılı oyuncu, 75. dakikada kart görmeden kenara geldi. Böylece cezalı duruma düşmedi. Ancak bu kez farklı bir tehlike var.

AKBABA DA EKLENDİ

Belhanda, haftaya Konya karşısına da sınırda çıkacak ve sarı kart görmesi halinde, 31. haftadaki Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.Cim Bom'da dünkü maçta gördüğü sarı kartla birlikte Emre Akbaba da sınıra geldi. Böylece Beşiktaş derbisi öncesi Konya maçına kart sınırında çıkacak futbolu sayısı 4'e yükseldi.

(Takvim)