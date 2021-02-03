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Spor

Galatasaray'da derbi öncesi Falcao sevinci

Galatasaray, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Radamel Falcao takımla birlikte çalıştı.

AA03 Şubat 2021 Çarşamba 15:07 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 15:07
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Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde durduğu belirtildi.

Tedavileri tamamlanan Şener Özbayraklı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Taşdemir'in kontrollü bir şekilde antrenmanın tamamında takımla çalıştığı aktarıldı.

Radamel Falcao'nun antrenmanın ilk ve ikinci bölümünde takımla çalıştıktan sonra son bölümde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde idman yaptığı kaydedildi.

Sofiane Feghouli'nin tedavisinin ardından ağırlıksız ortam koşu çalışmalarına başladığı, yeni transfer Gedson Fernandes'in de karantina sürecinin devam ettiği duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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