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Spor

Galatasaray'da derbi öncesi Icardi gelişmesi!

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sürpriz bir Mauro Icardi gelişmesi yaşandı.

2 Mart 2024 Cumartesi 20:48 - Güncelleme:
Galatasaray'da derbi öncesi Icardi gelişmesi!
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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü (Yarın) Beşiktaş'a konuk olacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topa sahip olma çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

MAURO ICARDI GELİŞMESİ

Galatasaray'ın cuma günü yaptığı antrenmanda yer almayan Mauro Icardi, Beşiktaş derbisi öncesi yapılan son antrenmanda yer aldı. Yapılan idmanda takımla birlikte çalışan Arjantinli futbolcu, antrenmanı tamamladı.

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