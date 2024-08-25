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Spor

Galatasaray'da Derrick Köhn krizi! Cimbom'un başı FIFA ile belaya girebilir

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Derrick Köhn'ün bonservisinin ödenmemesi krize neden oldu. Bonservis ücretini alamayan Alman ekibi Hannover 96, sarı kırmızılı ekibi FIFA'ya gitmek tehdit ediyor. İşte detaylar...

Akşam25 Ağustos 2024 Pazar 09:17 - Güncelleme:
Galatasaray'da Derrick Köhn krizi! Cimbom'un başı FIFA ile belaya girebilir
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Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon ara transfer döneminde Hannover'dan kadrosuna kattığı Derrick Köhn ile ilgili problem yaşıyor. Alman Bild'in haberine göre; Hannover, 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satışına izin verdiği oyuncusu için ödemenin tamamını alamadı. Cim-Bom'un, 2.5 milyon eurodan fazla borcu bulunduğu iddia edildi.

Alman ekibinin ise kalan ödemenin yapılması yerine Köhn'ü bedelsiz olarak geri istediği bildirildi. Ancak sarı kırmızılıların oyuncusundan bonservis geliri hedeflemesiyle tarafların anlaşamadığı söyleniyor. Alman oyuncunun başka bir kulübe satılması durumunda Hannover'a yüzde 10 pay verileceği de başka bir detay olarak dikkat çekti.

Hannover 96'nın Galatasaray'ı transfer ücretinin geri kalanını ödememesi durumunda FIFA'ya şikayet etmekle tehdit ettiği de aktarıldı. Köhn'ün adı transfer döneminde Spartak Moskova ile anılmış ve Rus ekibinin yaptığı 9 milyon euroluk teklifin reddedildiği belirtilmişti.

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