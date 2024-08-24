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  • Galatasaray'da Derrick Köhn krizi! Hannover 96, FIFA ile tehdit etti
Spor

Galatasaray'da Derrick Köhn krizi! Hannover 96, FIFA ile tehdit etti

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Derrick Köhn'ün transfer ücretini Hannover 96'ya ödememesi üzerine kriz patlak verdi. Hannover 96, Derrick Köhn'ün ödenmeyen taksitleri için bir kez daha sarı kırmızılı ekibi FIFA'ya şikayet etmekle tehdit etti. İşte detaylar...

24 Ağustos 2024 Cumartesi 13:49 - Güncelleme:
Galatasaray'da Derrick Köhn krizi! Hannover 96, FIFA ile tehdit etti
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Hannover 96 Kulübü, Derrick Köhn'ün ödenmeye taksitleri konusunda Galatasaray'ı bir kez daha FIFA'ya gitmekle tehdit etti.

Bild'in haberine göre; Galatasaray, Derrick Köhn için üzerinde anlaşmaya varılan 4 milyon euro'luk bonservisin 2.5 milyon euro'dan fazlasını henüz ödemedi. Hannover 96 bunun üzerine Galatasaray'a bir uyarı daha geçti.

YENİ ÖDEME PLANI TALEBİ

Galatasaray, Köhn için kalan 2.5 milyon euro'luk borcu yeniden taksitlendirmek için Hannover ile uzlaşmaya çalıştı.

Alman kulübü ise bu teklifi geri çevirdi ve FIFA'da Galatasaray'a karşı yasal bir işlem başlatmakla tehdit etti.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray, Alman sol beki geçtiğimiz sezonun devre arasında 3.35 milyon euroya kadrosuna kattığını açıkladı.

25 yaşındaki sol bek sarı kırmızlı formayı toplamda 18 kez giydi ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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