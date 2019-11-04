22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,697
  • 6,3665
  • 278.088
  • 99364.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da dev transfer operasyonu resmen başladı

Galatasaray Henry Onyekuru ve Ndiaye için atağa geçti. Takımdan gönderilecek isim ise Younes Belhanda...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan ve ligde 31 maçta 14 gol 3 asist yapan Henry Onyekuru’nun geri dönüşü için Monaco’yla masaya oturan sarı kırmızılı yöneticiler menajer William D’Avila’yı harekete geçirirken, transferin sadece Onyekuru ile sınırlı kalmayacağı işin içine Badou Ndiaye’nin de girdiği öğrenildi.

PLAN: ONYEKURU VE NDİAYE GELECEK BELHANDA GİDECEK

Yaz ayı transfer döneminde William D’Avila ile nerdeyse hiç çalışmayan ve buna göre kadro mühendisliği yapan Galatasaray, aradan geçen 2 aylık süreç içerisinde ibreyi yine aynı menajere çevirirken, yönetimin Onyekuru, Ndiaye ve Belhanda hamleleri için aynı menajerle masaya oturacağı belirtildi. Onyekuru’yu 1,5 yıllığına kiralamak isteyen Cimbom, Belhanda’nın satılması halinde orta sahadaki boşluğu Ndiaye ile kapatmayı planlarken, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim’in de bu operasyona onay verdiği kaydedildi.

Monaco’da mutsuz olan Henry Onyekuru sadece 4 maçta forma giyerken, Badou Ndiaye ise Stoke City’de 8 maçta görev aldı.

Başkan Erdoğan makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Younes Belhanda'dan ayrılık açıklaması

Younes Belhanda'dan ayrılık açıklaması

Dünyanın en tehlikeli körfezi: 9 denizci kaçırıldı

Dünyanın en tehlikeli körfezi: 9 denizci kaçırıldı

Meteoroloji duyurdu: 'Pastırma yazı' başlıyor

Meteoroloji duyurdu: 'Pastırma yazı' başlıyor

Beşiktaş’ta durağa daldıktan sonra denize atlayan şoför: Öldürün beni

Beşiktaş’ta durağa daldıktan sonra denize atlayan şoför: Öldürün beni

Tezgahta kimyasal endişe: Önce nar şimdi de ıspanak

Tezgahta kimyasal endişe: Önce nar şimdi de ıspanak

Kraliyet ailesini dolandırdılar

Kraliyet ailesini dolandırdılar

8 bin Seçil Öğretmen tehdide inat 8 bin evin kapısını çaldı

8 bin Seçil Öğretmen tehdide inat 8 bin evin kapısını çaldı
 

POPÜLER HABERLER

Tel Tamr´da SMO askerlerinin YPG´li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Tel Tamr´da SMO askerlerinin YPG´li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Konya'da yakalanıp, Avrupa'ya gönderiliyor

Konya'da yakalanıp, Avrupa'ya gönderiliyor

Dördüncüsü Gerçekleşti: Ölüler Günü'nden renkli kareler

Dördüncüsü Gerçekleşti: Ölüler Günü'nden renkli kareler

1450 metre rakımda yer alıyor, görenleri büyülüyor

1450 metre rakımda yer alıyor, görenleri büyülüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA