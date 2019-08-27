TM Dijital Haber Merkezi

Son oynanan Konyaspor maçında sergilediği performansla yine vasatın altında kalan ve 86.dakikada yerini Selçuk İnan’a bırakırken taraftarlardan tepki alan Mbaye Diagne’de hareketli saatler yaşanıyor.

DİAGNE KİRALIK OLARAK GİDEBİLİR

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Adı sık sık Arabistan takımlarıyla anılmasına rağmen Avrupa’da kalmak isteyen ve menajerine bu yönde talimat veren Diagne’nin 48 saat içerisinde Galatasaray’dan ayrılması beklenirken, tecrübeli golcünün bazı İtalyan ve Fransız kulüpleriyle görüşme halinde olduğu belirtildi. Al Shabab, Al Nassr, Al Hilal gibi takımlara kapılarını kapatan Senagalli futbolcunun bonservis transferi haricinde satın alma opsiyonlu kiralık olarak gönderilme ihtimali de göz önünde bulundurulurken, sarı kırmızılı yönetimin her iki formül üzerinde de geniş çaplı bir çalışma yaptığı bildirildi.

Ligin ilk haftasında Denizli deplasmanında gol atamasa da takımına penaltı kazandıran Diagne, Konyaspor karşısında ise sadece bir pozisyona girebilmişti.