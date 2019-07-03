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Galatasaray'da Diagne krizi tırmanıyor!

Shenzhen kulübü Diagne için Galatasaray'a 15 milyon euro teklif etti, fakat Senagalli futbolcu Çin'e gitmek istemeyince transfer dosyası açılmadan kapandı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
İki gün önce sosyal medya hesabından ‘Galatasaray ile 4 yıllık sözleşmem var kalmaya karar verdim Arabaistan’a da gitmiyorum’ paylaşımı yaparak taraftarları bir hayli kızdıran Mbaye Diagne Fatih Terim’in de sabrını taşırdı. TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Al-Shabab ve Al-Nasr kulüplerinin kendisine yaptığı resmi teklifleri elinin tersiyle iten Senegalli futbolcu sarı kırmızılı yönetimi bir hayli yorarken, Diagne’yi sadece Arabistan değil Çin takımlarının da yokladığı öğrenildi.
 
SHENZHEN'DEN DİAGNE İÇİN 15 MİLYON EURO
 
Çin Ligi’nde 15 hafta sonunda sadece 12 puan toplayan ve şu anda 12.sırada olan Shenzhen’in Mbaye Diagne için Galatasaray’a 15 milyon Euro teklif ettiği, fakat tecrübeli golcünün bu takımı da reddettiği belirtildi. 2014-15 yılları arasında Suudi Arabistan Milli Takımı’nı çalıştıran, şimdi ise Shenzhen’de hocalık yapan Juan Ramon Lopez Caro’nun yönetimden Diagne transferinin bitirilmesini istediği bildirilirken, Çinlilerin 27 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro’yu gözden çıkardıkları öğrenildi.
 
DİAGNE OLMAYINCA SOUZA'YA YÖNELDİLER
 
Şu anda ligin en az gol atan takımı (12) olan Shenzhen’in Diagne’den olumlu yanıt alamadığı ve kulübün Braga’da oynayan Dyego Souza’ya yöneldiği belirtildi. 
 
 
 
 
 

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