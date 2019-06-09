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Galatasaray'da Diagne'ye yol göründü

Transfer dönemine eksi 5 milyon euro ile giren Galatasaray, 8 numara ve forvet takviyeleri için mevcut kadrodan 10 milyon euroluk futbolcu satışı yapma konusunda hemfikir oldu. Bu rakamı getirmeye en yakın oyuncu ise Senegalli forvet Mbaye Diagne.

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Luyindama'nın zorunlu satın alma opsiyonunun Haziran ayrının sonuna kadar kullanacak olan Galatasaray, transfer dönemine eksi 5 milyon Euro bütçe ile başlıyor. 
 
Boşta alan Babel ve Şener Özbayraklı ile anlaşan sarı-kırmızılılar, 8 numara ve forvet takviyesi için minimum 5 milyon Euro kiralama bedeli+bonservisi gözden çıkardı. 
 
Durum değerlendirmesinde bulunan yöneticiler, "FFP'ye takılmamak için bu transfer döneminde 10 milyon Euro'luk satış yapmalıyız'' görüşünde birleşti. 
 
Mevcut kadroda 10 milyon Euro edecek tek oyuncu Mbaye Diagne olarak görülüyor. Yönetim, Afrika Kupası'nda iyi performans beklediği Senegalli forveti Suudi Arabistan ya da Çin'e satıp transfer bütçesi oluşturmayı planlıyor.
 
(Sabah)

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