Galatasaray'da divan kurulu yarın toplanıyor
Galatasaray Kulübünün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda tüzük tadili ve diğer divan kurulu çalışma gurupları hakkında bilgilendirmede bulunulacak. Kulübü ilgilendiren önemli güncel konular hakkında üyelere söz verilecek.
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