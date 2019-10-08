Galatasaray'da Divan Kurulu yarın toplanıyor
Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Toplantı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.
Divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun yöneteceği toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
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