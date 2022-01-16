İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2022 Pazar / 13 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5246
  • EURO
    15,4809
  • ALTIN
    789.661
  • BIST100
    2072.93
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi mağlubiyetle başladı
Spor

Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi mağlubiyetle başladı

Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından göreve getirilen teknik direktör Domenec Torrent, sarı-kırmızılı kariyerine Hatayspor'a 4-2 kaybederek mağlubiyetle başladı.

AA16 Ocak 2022 Pazar 22:23 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 22:23
ABONE OL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 4-2 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilen İspanyol Domenec Torrent yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu atarken, Atakaş Hatayspor'un gollerini ise penaltıdan Diouf, Kamara ve Lobjanidze (2) kaydetti.

Süper Lig'de son 10 maçının sadece birini kazanan Galatasaray, 21. haftayı 27 puanla 13. sırada bitirdi.

Karşılaşmayı kazanan Atakaş Hatayspor ise puanını 35'e çıkartarak, ligde 3. sırada yükseldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.