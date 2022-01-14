Galatasaray'da Domenec Torrent ile resmi sözleşme imzalandı

AA 14 Ocak 2022 Cuma 19:34 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 19:35

Galatasaray'da teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent Font ile resmi sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevine Domenec Torrent Font getirildi. Galatasaray Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörü Domenec Torrent ve yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sözleşmelerini imzaladı." ifadeleri yer aldı.

14 Temmuz 1962 tarihinde İspanya'nın Santa Coloma de Farners şehrinde dünyaya gelen Domenec Torrent'in kariyerine de yer verilen açıklama şöyle sürdü:

Ülkesindeki Olot ve Guixols takımlarında 1980-89 yılları arasında top koşturdu. Antrenörlük kariyerine 1991 yılında doğduğu yerin takımı CE Farners'ta başlayan 59 yaşındaki çalıştırıcı, kulübünü bölgesel ligden altıncı lige taşıdı. 1996 yılında Farners'tan ayrılan Torrent, İspanya'da sırasıyla Cassa, Roses, Palafrugell, Palamos ve Girona takımlarıyla çalıştı. 2007 yılında Girona'dan ayrılan Torrent, Barcelona B'de taktik analist olarak dünyaca ünlü teknik adam Pep Guardiola'nın ekibine dahil oldu. Guardiola'nın 2008 yılı mayıs ayında A takımın hocası olmasıyla kendisi de aynı rol ile terfi etti. Guardiola ile birlikte Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de 11 yılda 24 kupa kazanan ekipte yer aldı. Torrent 11 Haziran 2018 yılında, MLS Ligi takımlarından New Yok City ile anlaşarak teknik direktörlüğe geri döndü. Arsenal'a karşı elde ettiğimiz UEFA Kupası zaferindeki rakip oyunculardan olan Patrick Viera'nın yerine göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı, 31 Temmuz 2020 tarihinde Brezilya'nın köklü ekiplerinden Flamengo ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 2020-2021 Sezonu'nda takımının başında 26 maça çıkan Torrent, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet istatistiği ortaya koyarak maç başına 1.92 puan ortalaması tutturdu.