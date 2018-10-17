Galatasaray'da Donk, Belhanda ve Garry Rodrigues'in tedavisine başlandı Galatasaray, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu dokuzuncu haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.