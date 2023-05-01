Galatasaray'da Dries Mertens gelişmesi yaşanıyor

Galatasaray'da Dries Mertens sezon başında 1+1 yıllık sözleşmeye imza atarak takıma katılmıştı. Belçikalı oyuncunun sözleşmesinin 1 yıl daha uzaması için 25 Süper Lig maçına ilk 11 çıkması gerekiyordu.

Dün akşam Beşiktaş karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Mertens'in sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi ve yıldız futbolcunun mukavelesi otomatik olarak 1 yıl daha uzatıldı.

Böylelikle 35 yaşındaki orta saha gelecek sezon da Galatasaray forması giyecek

Dries Mertens, Galatasaray formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 7 gol atıp, 4 asist kaydederek takımına yardımcı oldu

Belçikalı oyuncu uzun süren Napoli kariyerinin ardından şaşalı bir tören ile sarı-kırmızlılara katılmıştı.