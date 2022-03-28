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Spor

Galatasaray'da Dursun Özbek'in hocası şimdiden belli

Dursun Özbek, Galatasaray'da başkanlık için en güçlü aday olarak gösteriliyor. Başkanlığa Dursun Özbek'in seçilmesi halinde sarı kırmızılı takımda teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirileceği iddia ediliyor.

Ajansspor28 Mart 2022 Pazartesi 13:38 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 13:39
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Galatasaray'da mali olarak 80 oy farkla onay alan Burak Elmas ve yönetimi 801'e 566 oyla idari olarak ibra edilmezken 16 üye çekimser kaldı. Tüzüğün 87.22. maddesi gereği seçime gitmesi gereken sarı kırmızılılarda başkan Burak Elmas önümüzdeki hafta ilgili maddeyi uygulamaya sokacaklarını açıklarken, adaylık için ön plana çıkan isim Dursun Özbek oldu.

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BAŞKAN OLURSA TERİM'LE GELECEK

Ajansspor'un haberine göre; listesini hazırlayan Özbek'in iddialı bir şekilde yarışa gireceği ve en güçlü aday olduğu belirtiliyor. Geçmişte Igor Tudor'un ardından teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getiren Dursun Özbek başkan seçilmesi halinde hocalık koltuğunu yeniden Terim'e verecek.

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YARIM KALAN HİKAYE!

Galatasaray'da 23 Mayıs 2015'te başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, 22 Aralık 2017'de teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirmişti. 23 Ocak 2018'de Mustafa Cengiz ile girdiği başkanlık yarışını kaybeden Özbek, tecrübeli teknik adamla sadece 1 ay çalışabilmişti.

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