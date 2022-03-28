Galatasaray'da mali olarak 80 oy farkla onay alan Burak Elmas ve yönetimi 801'e 566 oyla idari olarak ibra edilmezken 16 üye çekimser kaldı. Tüzüğün 87.22. maddesi gereği seçime gitmesi gereken sarı kırmızılılarda başkan Burak Elmas önümüzdeki hafta ilgili maddeyi uygulamaya sokacaklarını açıklarken, adaylık için ön plana çıkan isim Dursun Özbek oldu.

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BAŞKAN OLURSA TERİM'LE GELECEK

Ajansspor'un haberine göre; listesini hazırlayan Özbek'in iddialı bir şekilde yarışa gireceği ve en güçlü aday olduğu belirtiliyor. Geçmişte Igor Tudor'un ardından teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getiren Dursun Özbek başkan seçilmesi halinde hocalık koltuğunu yeniden Terim'e verecek.

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YARIM KALAN HİKAYE!

Galatasaray'da 23 Mayıs 2015'te başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, 22 Aralık 2017'de teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirmişti. 23 Ocak 2018'de Mustafa Cengiz ile girdiği başkanlık yarışını kaybeden Özbek, tecrübeli teknik adamla sadece 1 ay çalışabilmişti.