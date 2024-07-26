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Spor

Galatasaray'da Elias Jelert kampa dahil oldu

Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert, sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampına dahil oldu.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 07:39 - Güncelleme:
Galatasaray'da Elias Jelert kampa dahil oldu
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Danimarka'nın Kopenhag Kulübünden kadroya katılan 21 yaşındaki sağ bek, önce uçakla Avusturya'nın Salzburg kentine, ardından da kara yoluyla Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning kasabasına geldi.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün eşlik ettiği Jelert'i kamp otelinde, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile kulüp yetkilileri karşıladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise otelde kulüp başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk'un Jelert'e "Hoş geldin" diyerek başarı dilediği bildirildi.

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