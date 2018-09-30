Galatasaray'da Emre Akbaba ameliyat oldu

Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden ameliyatla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "BB Erzurumspor maçının ardından aldığı darbenin ardından oyuna devam edemeyen oyuncumuz Emre Akbaba’ya sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından kapalı redüksiyon yöntemiyle başarılı geçen bir müdahale yapılmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü düzenlenmiştir."