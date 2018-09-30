Galatasaray'da Emre Akbaba ameliyat oldu
Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba ameliyat oldu.
Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden ameliyatla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "BB Erzurumspor maçının ardından aldığı darbenin ardından oyuna devam edemeyen oyuncumuz Emre Akbaba’ya sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından kapalı redüksiyon yöntemiyle başarılı geçen bir müdahale yapılmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü düzenlenmiştir."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.