Galatasaray'da Emre Akbaba kararı! Fatih Terim noktayı koydu

17 Ekim 2021 Pazar 07:29 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 07:29

2018 yılında 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle Aytemiz Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Emre Akbaba'nın sarı-kırmızılılardaki hikayesi sona eriyor. Başta sakatlıklar olmak üzere istikrarsız performansıyla zaman zaman taraftarların tepkisini çeken tecrübeli futbolcu, yuvasına kesin dönüş yapıyor.

ALANYASPOR ÇOK MEMNUN

Yaz transfer döneminin son günlerinde Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbaba; Antalya ekibiyle çıktığı, aralarında deplasmanda kazanılan Galatasaray galibiyeti olmak üzere 5 Süper Lig maçında gösterdiği performansla Bülent Korkmaz ve teknik ekibin beğenisini kazandı. Emre Akbaba bu 5 lig maçında 88,5 dakikalık süre ortalamasıyla kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.

KORKMAZ, TERİM'LE SÖZ KESTİ

Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan'dan boşalan koltuğu dolduran Galatasaray'ın efsane ismi Bülent Korkmaz, Emre Akbaba için daha şimdiden devreye girdi. İşini şansa bırakmak istemeyen Korkmaz, Emre Akbaba'nın Alanyaspor'a transferi için Fatih Terim'le söz kesti. Taraftar tepkisinden çabuk etkilenen bir karaktere sahip olan Emre Akbaba'nın Galatasaray'da kafa olarak rahat olmadığını düşünen Terim, tecrübeli futbolcunun ayrılığı için kolaylık sağlayacak.

Temmuz ayında Galatasaray'la olan sözleşmesini iki yıl uzatan Emre Akbaba da Alanyaspor'a kesin dönüş biletini almak istiyor. 2016-2018 yılları arasında Alanyaspor'da forma giydiği son döneminde gösterdiği performansla Galatasaray'a transfer olan Akbaba da kendisi için en iyisinin Alanyaspor'da kalmak olduğu görüşünde...

FATİH TERİM: EMRE AKBABA BU YÜZDEN GİTTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 kaybettikleri Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası "Ömer Bayram'a küfürler, Babel'e yuhlar... Ne oluyor? Sosyal medyada herkes antrenör anladık ama biz bu oyuncuları kazanamayız. Emre Akbaba bu yüzden gitti." açıklamasını yapmıştı.

Alanyaspor'da forma giydiği dört dönemde toplam 156 maça çıkan Emre Akbaba, 54 gol atarken 28 de asist yapma başarısı gösterdi.