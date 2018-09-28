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Galatasaray’da Emre Akbaba sakatlandı

Galatasaray sahasında B. B. Erzurumspor mücadelesinin 31.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Akbaba, yerini Fernando'ya bıraktı.

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Galatasaray-Erzurumspor karşılaşmasının 31. Dakikasında Emre Akbaba sakatlanarak oyundan çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 8. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında B. B. Erzurumspor’u ağırlıyor. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadelede Galatasaray’da Emre Akbaba mücadelenin 31. Dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Yıldız oyuncunun yerine Fernando oyuna dahil oldu.

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