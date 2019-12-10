13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8118
  • 6,4367
  • 273.295
  • 109223
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da Emre Mor'a yol göründü

Marca Gazetesi, Emre Mor için istenmeyen Noel hediyesi başlığını kullandı. Celta Vigo’ya geri döneceğini yazdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

DORTMUND ve Celta Vigo’da adı sorunlu oyuncuya çıkan Emre için Sarı-Kırmızılı taraftarların ‘’Fatih Terim onu tekrar kazanır’’ beklentisi gerçekleşmedi. Büyük umutlarla alınan 22 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon kötü günler geçiren Galatasaray’da kadroya girmekte bile zorlandı. Bu konu ile ilgili Marca Gazetesi, Emre Mor için istenmeyen Noel hediyesi başlığını kullandı. Celta Vigo’ya devre arasında geri döneceğini yazdı. Emre Mor, son olarak Sarı Kırmızılılar’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor’a 2-0 yenildiği maçta 90 dakika forma giydi.
 
8 MİLYONLUK OPSİYON
 
Süper Kupa, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 4’ü ilk 11’de olmak üzere 15 maçta görev yapan 22 yaşındaki oyuncu 518 dakika sahada kalmasına rağmen ne bir gol atabildi, ne de arkadaşlarına asist yapabildi. G.Saray’ın 31 Mayıs 2020 tarihine kadar 8 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Kiralama bedeli olarak Celta Vigo kulübüne tam 600 bin euro verildi. Emre ise bu sezon 725 bin euro yıllık garanti ücret alıyor.
 
Akşam

Elon Musk´un yeni zırhlı aracı Cybertruck ile başı dertte

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Konya'da kerpiç evde göçük: 3 kişi hayatını kaybetti

Konya'da kerpiç evde göçük: 3 kişi hayatını kaybetti

Teröristlerden hain tuzak! Komandolarımız faciayı engelledi

Teröristlerden hain tuzak! Komandolarımız faciayı engelledi

Ankara'da dev operasyon: 95 gözaltı

Ankara'da dev operasyon: 95 gözaltı

Asgari ücrette 2. randevu bugün

Asgari ücrette 2. randevu bugün

Akılalmaz gerçek: Paslı demirle karartıyorlar!

Akılalmaz gerçek: Paslı demirle karartıyorlar!

Kim Jong, spa merkezi açtı

Kim Jong, spa merkezi açtı

ABD'den 'Türk vişnesi' kararı: İflasın eşiğine geldiler

ABD'den 'Türk vişnesi' kararı: İflasın eşiğine geldiler

İndirimli hamburger hesapları boşaltıyor

İndirimli hamburger hesapları boşaltıyor
 

POPÜLER HABERLER

Akılalmaz olay! Duvardan adam çıkınca şok oldular

Akılalmaz olay! Duvardan adam çıkınca şok oldular

Dünya metrolarında görülen en garip yolcular

Dünya metrolarında görülen en garip yolcular

Dünyanın en lanetli 13 yeri... Hikayelerine inanamayacaksınız

Dünyanın en lanetli 13 yeri... Hikayelerine inanamayacaksınız

Tarlasında buldu: M.Ö. 200'lü yıllara ait... 30 milyon dolara satmak istediler!

Tarlasında buldu: M.Ö. 200'lü yıllara ait... 30 milyon dolara satmak istediler!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA