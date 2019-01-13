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Galatasaray'da Eren Derdiyok krizi devam ediyor

KADRO dışı bırakılan ve satış listesine konulan Eren Derdiyok’la ilgili şu ana kadar kulübe resmi bir teklif gelmedi.

  • Akşam
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KADRO dışı bırakılan ve satış listesine konulan Eren Derdiyok’la ilgili şu ana kadar kulübe resmi bir teklif gelmedi. 30 yaşındaki forvet, elden çıkarılamazsa sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılacak.

Sarı-Kırmızılı ekipten senelik 2.1 milyon euro garanti maaş alan oyuncunun parası da mecburen son kuruşuna kadar ödenecek. Galatasaray Yönetimi, Eren için gelebilecek her türlü teklife olumlu yaklaşacak. İlk etaptaki plan en azından Eren’in yarım sezonluk maaşından kurtulmak.

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