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Spor

Galatasaray'da Erick Pulgar depremi! Daha 4. maçında...

Erick Pulgar, Galatasaray'da 4. maçında gündem oldu. Konyaspor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve etkisiz performansıyla damga vuran Erick Pulgar'a sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki yağdı.

Star Gazetesi5 Mart 2022 Cumartesi 20:39 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 20:40
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Galatasaray'da Erick Pulgar, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynanan maça damga vurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sergilediği başarısız performansla dikkat çeken Erick Pulgar'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

ERICK PULGAR 4. MAÇINDA GÜNDEM OLDU

Galatasaray, Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda ara transferde kadroya katılan ve 4. maçına çıkan Erick Pulgar, kötü performansıyla hayal kırıklığına uğrattı.

59. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI

Sarı-kırmızılı takımda etkisiz bir performans sergileyen Şilili oyuncu, 59. dakikada yerini Taylan Antalyalı'ya bıraktı.

ERICK PULGAR, KİRALIK OLARAK GELMİŞTİ

Galatasaray, Erick Pulgar'ı geçtiğimiz ara transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı forma ile 4. maçına çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2. kez ilk 11'de şans bulurken henüz gol ve asist katkısında bulunamadı.

İşte taraftarların Erick Pulgar tepkilerinden bazıları:

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