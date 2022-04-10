Galatasaray'da Erick Pulgar depremi! Kıyamet koptu...

Galatasaray'da Erick Pulgar, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından sosyal medyaya damga vurdu. Binlerce sarı-kırmızılı taraftar Erick Pulgar'ın bu maçta da oynamamasının ardından yönetimi eleştiri yağmuruna tuttu.

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ERICK PULGAR YİNE YOK

Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Erick Pulgar, geldiğinden bu yana süre bulamaması ve bulduğu sürede de beklentileri karşılayamamasıyla eleştirilerin odağı olmuştu.

DERBİDE DE GÜNDEM OLDU

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Erick Pulgar, yine süre alamadı. Birçok taraftar sosyal medyadan oyuncunun transferi için yönetime tepki gösterdi.

ERICK PULGAR, SADECE 164 DAKİKA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz ara transferde İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edilen Erick Pulgar, Galatasaray formasıyla 5 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer alırken yalnızca 164 dakika sahada kaldı ve hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamadı.

İşte sarı-kırmızılı taraftarların Erick Pulgar tepkilerinden bazıları: