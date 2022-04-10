Galatasaray'da Erick Pulgar depremi! Kıyamet koptu...

Galatasaray'da Erick Pulgar, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından sosyal medyaya damga vurdu. Binlerce sarı-kırmızılı taraftar Erick Pulgar'ın bu maçta da oynamamasının ardından yönetimi eleştiri yağmuruna tuttu.
Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Erick Pulgar, geldiğinden bu yana süre bulamaması ve bulduğu sürede de beklentileri karşılayamamasıyla eleştirilerin odağı olmuştu.
DERBİDE DE GÜNDEM OLDU
Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Erick Pulgar, yine süre alamadı. Birçok taraftar sosyal medyadan oyuncunun transferi için yönetime tepki gösterdi.
Geçtiğimiz ara transferde İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edilen Erick Pulgar, Galatasaray formasıyla 5 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer alırken yalnızca 164 dakika sahada kaldı ve hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamadı.