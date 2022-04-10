İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2022 Pazartesi / 10 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7505
  • EURO
    16,1191
  • ALTIN
    923.368
  • BIST100
    2393.39
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Erick Pulgar depremi! Kıyamet koptu...
Spor

Galatasaray'da Erick Pulgar depremi! Kıyamet koptu...

Erick Pulgar, Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 2-0 yenildiği derbi maçının ardından gündem oldu. Binlerce taraftar, Erick Pulgar transferi için sarı-kırmızılı yönetime tepki gösterdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi10 Nisan 2022 Pazar 22:59 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 00:13
ABONE OL

Galatasaray'da Erick Pulgar, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından sosyal medyaya damga vurdu. Binlerce sarı-kırmızılı taraftar Erick Pulgar'ın bu maçta da oynamamasının ardından yönetimi eleştiri yağmuruna tuttu.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

ERICK PULGAR YİNE YOK

Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Erick Pulgar, geldiğinden bu yana süre bulamaması ve bulduğu sürede de beklentileri karşılayamamasıyla eleştirilerin odağı olmuştu.

DERBİDE DE GÜNDEM OLDU

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Erick Pulgar, yine süre alamadı. Birçok taraftar sosyal medyadan oyuncunun transferi için yönetime tepki gösterdi.

ERICK PULGAR, SADECE 164 DAKİKA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz ara transferde İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edilen Erick Pulgar, Galatasaray formasıyla 5 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer alırken yalnızca 164 dakika sahada kaldı ve hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamadı.

İşte sarı-kırmızılı taraftarların Erick Pulgar tepkilerinden bazıları:

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.