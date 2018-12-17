Galatasaray'da eski başkanlardan kritik toplantı

Galatasaray'da sportif sonuçlar ve yönetimin Kulüpler Birliği konusundaki tutumu, camiada kulis ve özel toplantıların sayısını artırdı. Özellikle son divan kurulunda gündeme getirilen ekonomik problemler, 2019 yılında yaşanacak bütçe açığı ve yönetim kurulunun bu yönde henüz somut bir proje ortaya koyamamış olması eski başkan ve yöneticileri hareketlendirdi.

Atlıspor'da Ünal Aysal Toplantısı!

Çarşamba akşamı Ünal Aysal dönemi yönetimi Maslak Nevzat Özgörkey Galatasaray Atlıspor Tesisleri'nde bir araya geldi. Yemekli toplantıya dönemin başkanı Ünal Aysal'ın yanı sıra 2. Başkan Özkan Olcay, başkan yardımcısı Ümit Özdemir, yönetim kurulu üyeleri Şükrü Ergün, Mehmet Cibara, Ebru Köksal, Ural Aküzüm, Ahmet Ocaklı, Mehmet İpekdokuyan, Mehmet Karlı, Sedat Doğan gibi isimler katıldı. Sarı-kırmızılılarda tabandaki hareketlilekte aktif rol alan isimler arasında Bahattin Demirbilek ve Cengiz Duyar'ın da bulunduğu ifade edildi.

Ünal Aysal'ın döneminde yaşanan olayların değerlendirilmesinin yanısıra bugün Galatasaray'ın içinde bulunduğu ekonomik ve sportif durum gündeme getirildi. Ayrıca toplantıda 2019'un Mart ayındaki mali genel kurul ve UEFA ile ilgili gelişmeler masaya yatırıldı.

Kurufasulyeci Hüsrev'de Galatasaray Zirvesi!

Eski başkanlardan Faruk Süren, Mustafa Cengiz döneminde Sportif A.Ş yöneticisi olarak görev yapan Burak Elmas, Galatasaray'ın Ünal Aysal dönemindeki CEO'su ve TFF eski başkanvekili Lütfi Arıboğan, eski yöneticilerden Ural Aküzüm ve kulüp üyelerinden Kerim Cenani Hüsrev Kurufasulyecisi'nde Galatasaray'ın gündemine ve mevcut yönetimin son divan toplantısındaki mali durum açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Bu arada Arıboğan bu yemeğin kendisi adına önceden planlanmış bir yemek olmadığını ifade etti.

Kulisler Hareketleniyor!

Son dönemde Kulüpler Birliği ile ilgili yaşanan krizin yanı sıra UEFA ile ilgili riskler, divan kurulu toplantılarında yaşanan gerginlikler, Florya ile yönetim arasındaki koordinasyon problemi ve ekonomik sorunlar Galatasaray'da arayışları hızlandırdı. Eski başkan ve yöneticilerin görüşmeleri artacak gibi gözüküyor.

(Sporx)