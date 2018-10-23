Galatasaray'da Fabregas sesleri
Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Cesc Fabregas, takımdan ayrılmak istiyor. Galatasaray'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusuyla ilgilendiği iddia edildi.
Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, İspanyol yıldızın peşinde.
Sarı-kırmızılıların hedefindeki isim Chelsea'de teknik direktör Sarri'nin gelişiyle kulübeden çıkamayan Cesc Fabregas.
Galatasaray, bu sezon Premier Lig'de süre alamayan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki yıldız oyuncuya devre arasında olmasa bile sezon sonunda bedava imza attırmanın peşinde.
Feghouli ile yolların ayrılmasının ardından Cezayirli yıldızın aldığı maaş Fabregas'a verilecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.