Galatasaray'da Falcao bilmecesi sürüyor
Sağlık kurulu yarın İstanbul’a dönecek olan Falcao için yüzde yüz iyileşmeden “Oynayabilir” raporu vermeyecek.
Kolombiyalı yıldız İspanya'daki tedavisinin ardından yarın İstanbul'a dönecek. Ancak bu durum, 'hemen oynayacak' anlamına gelmiyor. Çünkü sağlık kurulu, Falcao yüzde yüz hazır duruma gelmeden teknik heyete "Forma giyebilir" raporu vermeme kararı aldı. Uzun süredir sakat olan Radamel Falcao'nun sahalara dönüş tarihi henüz kesinleşmiş değil.
Takvim
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.