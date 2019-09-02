Ve Galatasaray sonunda Radamel Falcao’ya kavuştu. Galatasaray’ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu 33 yaşındaki Kolombiyalı forvet, dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Aylardır Falcao transferinin bitmesini bekleyen Sarı-Kırmızılı taraftarlar, saat 14.00’ten itibaren Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne yakın bir noktada toplanmaya başladı.

6.5 SAAT FALCAO’YU BEKLEDİLER

Radamel Falcao’yu 14.30 sularında getireceği açıklanan ancak yaklaşık 6.5 saat rötar yapan uçağın inmesini bekleyen kalabalığın sayısı her geçen dakika arttı. Sarı-Kırmızılılar, Falcao’yu beklerken, Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim lehine tezahüratlarda bulundu. Taraftarların coşkusunun Kolombiyalı yıldızı taşıyan özel uçağın alana inmesinin ardından doruğa ulaştığı görüldü.

ÇOK DOĞRU KARAR VERMİŞİM

Eşi Lorelei, 3 kızı, yönetici Abdurrahim Albayrak, Şükrü Hanedar ve Ahmet Bulut’la İstanbul’a ayak basan Radamel Falcao, taraftarları selamladıktan sonra kısa bir açıklama yaptı. Kolombiyalı star, “Çok mutluyum. Bu muhteşem taraftarı gördükten sonra ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha anladım. Umarım büyük başarılara imza atarız. Böyle güzel bir yeri nasip ettiği için Tanrı’ya şükürler olsun. Artık Galatasaray’dayım” dedi.