Galatasaray'da Falcao, Sivasspor maçında yok!

Galatasaray'ın sezon başında uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun PSG maçından sonra sakatlanması Sarı-Kırmızılı camiada moralleri bozdu. Milli ara öncesi deplasmanda karşılaşılan Gençlerbirliği maçına çıkamayan Kolombiyalı yıldızın, halen Florya'daki idmanlarda takımla birlikte çalışmalara başlayamaması kafaları karıştırdı.

Aşil tendonunda ağrı hissettiği için fazla zorlanmayan yıldız forvetin, cuma günü TT Stadı'nda oynanacak Sivas maçına yetiştirilmesi de zor görünüyor.

Öğrencisinin tam olarak hazır hale gelmesinin ardından forma giymesini arzulayan teknik direktör Fatih Terim de Sivas maçının ardından oynanacak Şampiyonalar Ligi'ndeki kritik Real Madrid maçını düşünüyor.

Ligde 14 yabancısından ikisini tribüne çıkarmak zorunda olan İmparator'un, yüzde yüz hazır olmadığı için Falcao'yu bu maçta kadroya dahil etmeyi düşünmediği öğrenildi.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından Real Madrid maçının ilk 11'inde sahaya çıkması planlanan deneyimli golcünün ardından oynanacak Beşiktaş derbisinde de hazır olması bekleniyor. Sivas maçı için Andone'yi hazırlayan Terim'in, yetişmesi halinde tercihini Falcao'dan yana da kullanabileceği ifade edildi.

(Habertürk)