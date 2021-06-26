26 Haziran 2021 Cumartesi 09:57 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 09:57

Galatasaray'a geldiği günden bu yana gollerinden çok sakatlıklarıyla gündemde kalan Radamel Falcao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TERİM FİTİLİ ATEŞLEDİ

Başkan Burak Elmas'ın teknik direktör Fatih Terim'le yaptığı transfer zirvesinde Kolombiyalı yıldızın durumu masaya yatırıldı. Alınan bilgilere göre Terim, Falcao'nun yeni sezon planlarında bulunmadığını iletti. Bunun üzerine Başkan Burak Elmas, tecrübeli golcü ile baş başa görüşme yaparak alınan ayrılık kararını iletti.

UYGUN ORTAM ŞARTI!

Alınan bilgilere göre Falcao 1 yıl sözleşmesinin olduğunu ve uygun ortamın oluşması durumunda takımdan ayrılabileceğini söyledi. Bunun üzerine Kolombiyalı yıldızın avukatı İstanbul'a davet edildi.

TEKLİF NE OLACAK?

Önümüzdeki günlerde Falcao ve avukatı ile yapılacak görüşmede sözleşmenin feshi masaya yatırılacak. 5 milyon euro maaşı olan Kolombiyalı yıldıza nasıl bir teklif yapılacağı merak konusu.

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