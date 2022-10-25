Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı mesaisi devam ediyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 28 Ekim Cuma günü VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın kuvvet çalışması ve ısınmayla başladığı belirtildi.

Hücum opsiyonlarına yönelik çalışmayla devam eden idmanın, dört grup halinde dar alanda çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY'IN BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 10 resmi maça çıkan Galatasaray, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.