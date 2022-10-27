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Spor

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı mesaisi tamamlandı

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA27 Ekim 2022 Perşembe 19:36 - Güncelleme:
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı mesaisi tamamlandı
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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idmanın, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. Antrenmanın, taktik organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

İdmanda bir pozisyonda ayağı çime takılan ve sol üst ön adale grubunda ağrı hisseden Yusuf Demir'in yapılan tetkikleri sonucunda, ilgili kas grubunda aşırı gerilmeye bağlı zorlanma tespit edildiği bildirildi. Genç oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı, saat 20.00'de başlayacak.

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