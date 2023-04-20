Galatasaray'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 28 maça çıkan Galatasaray, 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 69 puanla zirvede yer aldı.