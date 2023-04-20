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Spor

Galatasaray'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı

Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıklarına başlandı.

IHA20 Nisan 2023 Perşembe 21:41 - Güncelleme:
Galatasaray'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 28 maça çıkan Galatasaray, 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 69 puanla zirvede yer aldı.

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