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Spor

Galatasaray'da Fatih Karagümrük mesaisi devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

AA15 Aralık 2023 Cuma 16:02 - Güncelleme:
Galatasaray'da Fatih Karagümrük mesaisi devam ediyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, topa sahip olma ve orta-şut organizasyonlarıyla tamamlandı.

Galatasaray, 17 Aralık Pazar günü yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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