İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2023 Cuma / 1 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4044
  • EURO
    21,3251
  • ALTIN
    1236.42
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Fatih Karagümrük mesaisi sürüyor
Spor

Galatasaray'da Fatih Karagümrük mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürdü.

AA21 Nisan 2023 Cuma 23:35 - Güncelleme:
Galatasaray'da Fatih Karagümrük mesaisi sürüyor
ABONE OL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 23 Nisan Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi'nin tedavisine devam edildi.

Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 69 puanla 1. sırada yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.