Galatasaray'da Fatih Karagümrük mesaisi sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 23 Nisan Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi'nin tedavisine devam edildi.

Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 69 puanla 1. sırada yer alıyor.