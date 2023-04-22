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Spor

Galatasaray'da Fatih Karagümrük mesaisi tamamlandı

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA22 Nisan 2023 Cumartesi 23:23 - Güncelleme:
Galatasaray'da Fatih Karagümrük mesaisi tamamlandı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de tesislere ziyarette bulunarak futbolcularla bayramlaştı.

Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de bu sezon aldıkları sonuçlarla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde 69 puanla 1. sırada yer aldı.

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