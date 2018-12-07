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Galatasaray'da Fatih Terim belirsizliği

Dursun Özbek döneminde Galatasaray'a imza atan, Fatih Terim yeni yönetimle kontrat konusunda henüz masaya oturmadı.

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Galatasaray, 22 Aralık 2017'de dördüncü kez takımın başına geçen deneyimli teknik adam Fatih Terim'in sözleşmesini 16 Ekim 2018'de uzatma kararı aldı. Takvim'de yer alan habere göre; Başkan Dursun Özbek döneminde 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan ve bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Terim'in, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar Galatasaray'ı çalıştıracağı KAP'a bildirilmişti. Aradan geçen 1.5 ayda bu sözleşmenin kağıt üzerinde kaldığı ve resmiyete dökülmediği ortaya çıktı.

Aradan geçen 1.5 ayda bu sözleşmenin kağıt üzerinde kaldığı ve resmiyete dökülmediği ortaya çıktı.

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Haberde ayrıca, Terim'in sözleşmesinin resmi olarak uzatılmamasının spekülasyonlara yol açtığı belirtiliyor. Tecrübeli teknik adamın Başkan Mustafa Cengiz'le arasında fikir ayrılıkları olduğu ve bu nedenle tarafların bekleme kararı aldığı belirtiliyor.

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