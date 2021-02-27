27 Şubat 2021 Cumartesi 22:31 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 22:31

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Erzururumspor'u yeni transfer Mustafa Muhammed'in golleriyle 2-0 mağlup ederken, Mısırlı golcü gollerinin yanında performansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yarattığı pozisyonlar ve 6. maçında attığı 6. golle adından söz ettiren ve şimdiden taraftarın bonservisinin alınması yönünde yönetime baskı yaparmaya başladığı Muhammed için Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunurken, "Bu yıl satın alma opsiyonunu aktif hale getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

BU BİR YÖNETİM KARARIDIR



Karşılaşma sonrası tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim de Muhammed'in performansının altını çizerken, transferine dair de açıklamalarda bulundu. Terim açıklamasında "Bu tabii zaman içerisinde bizim görüşmemizden sonra bir karara bağlanacak bir şey. Herkesin olaya sıcak baktığı, sıcak yaklaştığı ortada. Orada bir sorun olacağını sanmıyorum. Bu bir yönetim kararıdır, ona da zaman vardır. Durumdan sadece onun adına sevinelim, hep atmasını isteyelim. Öbür konuları yönetim halleder." ifadelerini kullandı.

İŞTE FATİH TERİM'İN SÖZLERİ;



Oyuna çok iyi başladık. Kontrolünü elimize aldık. Genel olarak buradaki maçlarda böyle oluyor. Oyunu hemen diğer sahaya yıkmaya çalışıyoruz. Bu sahada yapabileceğimiz pas oranının en yükseğini yapmaya çalıştık

POZİSYONLARI VERMEMELİYDİK

İlk yarıda rakip bir pozisyona girdi, onun haricinde kalemizde tehlike olmadı. İkinci yarı beklediğimiz gibi geçti ama bir-iki fazla pozisyon verdik, onları vermemeliydik. Bizim oyun anlayışımızda, bizim için en büyük sıkıntı rakibin geçiş hücumları.

FEGHOULI'YI RİSKE ETMEK İSTEMEDİM

Feghouli'yi bugün alabilirdim ancak riske de etmek istemedim. Falcao'yu da gördük. İyi çalıştı, hazırlandı. Bize fayda sağlayacaktır.

EKİBİMİZİ VE KULÜBÜMÜZÜ KUTLUYORUM

Ocak ayında gelip, kısa sürede verdikleri pozitif katkı hakikaten takdire şayan. Onun için de ayrıca mutluyum. Doğru insanlar şu an için, %100 öyle görünüyor. "Doğru seçimler yaptığı için ekibimizi ve kulübümüzü bu sebeple kutluyorum.

MUSLERA İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Muslera yabancı değil, bizden biri Muslera'dan en az 400 maç oynamasını bekliyorum. 2+1 mi bu, ona denk gelir herhalde. Yönetimimiz Muslera ile görüşüyor. Muslera'nın da Galatasaray ile ilgili düşünceleri zaten biliniyor. Orada bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Başkanın yönetimin de bakış açısı Muslera'nın problem olmadan bizimle devam edeceği. Ufak detaylar var. Onları konuşurlar. Herhangi bir sıkıntı olursa biz de rica eder devreye gireririz. Başkan ve Abdurrahim Bey ile konuştum. Sıkıntı yok. Yaklaşımları çok iyi.