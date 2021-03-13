13 Mart 2021 Cumartesi 22:13 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 22:13

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Kayserispor'u Kayseri'de yenmek kolay değil ama ilk dakikadan 90'a kadar oyunun kontrolü bizdeydi. 1-2 hatamız oldu ama bugün gördük ki, o hatalar cezalandırılsa bile biz bunları geri çevirebilecek şekilde oynayabiliyoruz.

Hücum organizasyonlarında hep farklı oyuncular gördük. Bu çok keyif verici bir durum. Oyuncu da keyif alıyor. Takımımı kutluyorum. Daha çok var. Kayıplar da olacak ama biz böyle oynamaya devam edersek her şey iyi olacak.

Bir teknik adam oyuna müdahale ediyorsa, bir şey beklediği için değişiklik yapıyordur. 60'tan sonra özellikle takım değişiklik istedi. Kanatlardan zorlanmaya başlamıştık. Orta saha da yoruldu. Giren oyuncular da fırsatı değerlendirdiler. Her oyuncu oynamak ister. Oyuncu kendini düşünür ama antrenör takımı düşünür. Giren oyuncular çok da başarılı oldular. Skoru da yükselttiler, oyunu da garanti altına aldılar.