Galatasaray'da Feghouli için 5 milyon euro'luk teklif var

Geçtiğimiz sezon ligin 13.haftasında Galatasaray’ın başına geçen ve göreve geldiği ilk günden beri eldeki mevcut futbolcuların performanslarını yukarıya çekmeye çalışan Fatih Terim 3 oyuncudan vazgeçmiş durumda.

Bu sezon ara ara sakatlık problemleri yaşamasına rağmen toplamda 13 maçta forma giyen ve henüz golle ve asistle tanışamayan Feghouli’ye yol göründü. Galatasaray’da bir türlü ritim tutturamayan Cezayirli futbolcu Fatih Terim’in gözünden düşerken, Feghouli’nin son oynanan Beşiktaş derbisinde ortaya koyduğu performans teknik heyeti de hayal kırıklığına uğrattı. Geçtiğimiz sezon West Ham’dan 4,5 milyon euro’ya transfer eden Sofiane Feghouli için Suudi Arabistan’an 5 milyon euro’luk teklif gelirken, yönetimin bu teklife evet dediği fakat 28 yaşındaki oyuncunun Arabistan’a gitmeye soğuk baktığı belirtildi.

Galatasaray’dan yıllık net 3,850 bin Euro kazanan Feghouli için Şükrü Hanedar’ın kapısını çalan Arap yöneticiler oyuncunun ikna olması durumda transferi gerçekleştirmek isterken, deneyimli teknik adam Fatih Terim’in araya girdiği ve Feghouli’yi ikna etmek için çalışmalara başladığı ifade edildi. Sarı kırmızılı kulüple 2022’ye kadar kontratı bulunan milli futbolcunun yanı sıra Maicon’un da eşyalarını topladığı öğrenilirken Ocak ayında kadroya en az 3 ila 4 futbolcu takviye yapmak isteyen yönetimin bu iki yıldızdan gelecek parayla kaynak arayışlarını sonlandıracağı bildirildi.

(Diriliş Postası)