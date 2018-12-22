Galatasaray'da Feghouli kalıyor Belhanda gidiyor

Sezon başında Feghouli'yi Arap ülkelerine satmaya çalışan Galatasaray, Belhanda için eski kulübü Nice'ten gelen kiralama teklifini reddetmişti. Ara transfer döneminde ise tersi bir senaryonun gerçekleşmesi söz konusu. 10 numara pozisyonuna çekildikten sonra Galatasaray'ın en iyisi olan Feghouli'yi hem teknik heyet hem de yönetim, takımda tutma kararı aldı.

Feghouli ve Emre Akbaba gibi iki önemli alternatife sahip sarı-kırmızılılar, maliyetini yüksek buldukları Belhanda'yı satmayı planlıyor. 200 bin Euro disiplin cezası alan Faslı 10 numara, bu karara bozulmuştu. Menajerini değiştiren Belhanda'nın ocak ayında ayrılma ihtimali yüksek.

(Sabah)