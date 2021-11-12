Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları

DHA 12 Kasım 2021 Cuma 14:37 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 14:37

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınma ile başlandı. Daha sonra teknik pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik çalışmaların yapıldığı çift kale oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Arda Turan, tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarına başladı. Milli takım kamplarında bulunan 15 oyuncu ise antrenmanda yer almadı.

Sarı kırmızılı ekip, çalışmalarına Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor ile yarın saat 14.00'te oynayacağı hazırlık maçı ile devam edecek.