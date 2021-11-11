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Spor

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi mesaisi başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Milli takım kamplarında bulunan oyuncular idmanda yer almadı.

AA11 Kasım 2021 Perşembe 20:48 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 20:48
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Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, 3 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde kuvvet çalışmaları yapıldı. Teknik idmanlar sonrası dayanıklılığa yönelik oyunların oynandığı idman soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Milli takım kamplarında bulunan Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Işık Kaan Arslan, Bartuğ Elmaz, Eren Aydın, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed idmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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