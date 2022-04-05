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Spor

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi mesaisi sürdü

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları devam etti.

IHA5 Nisan 2022 Salı 20:30 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 20:30
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Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde küçük sahada ısınma hareketleri ile başlayan antrenman tek pas ve atak sonlandırma istasyonlarıyla devam etti. Daha sonra büyük sahaya geçen sarı-kırmızılı futbolcular, burada taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

İdman, dar alanda gruplar halinde tempolu çift kale maçlarla tamamlandı.

Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed'in tedavilerine devam edildi.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın 17.00'deki antrenmanla devam edecek.

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