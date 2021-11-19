Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi mesaisi sürüyor

AA 19 Kasım 2021 Cuma 20:57 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 20:57

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı.

Oyuncular, antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirdi.

Milli takım kamplarından dönen Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama, ilk kez takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.