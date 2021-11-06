İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2021 Cumartesi / 1 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,68
  • EURO
    11,2684
  • ALTIN
    565.973
  • BIST100
    1583.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Taylan Antalyalı tehlikesi!
Spor

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Taylan Antalyalı tehlikesi!

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e konuk olacak Galatasaray'da, sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı yarın da kart görmesi durumunda 13. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

AA6 Kasım 2021 Cumartesi 10:23 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 10:23
ABONE OL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 20 puan topladı.

Ligde oynadığı maçların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 3'ünü de kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise 18 puana sahip.

BOEY VE ARDA TURAN OYNAYAMAYACAK

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, yarın da kart görmesi durumunda 13. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.