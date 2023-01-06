İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2023 Cuma / 14 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,758
  • EURO
    20,0073
  • ALTIN
    1126.12
  • BIST100
    5341.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Fenerbahçe maçı mesaisi sürüyor
Spor

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları devam ediyor.

IHA6 Ocak 2023 Cuma 21:01 - Güncelleme:
Galatasaray'da Fenerbahçe maçı mesaisi sürüyor
ABONE OL

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürürken, antrenmanın son bölümünde bitiricilik çalışması yaptı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, bitiricilik çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan ülkesinden dönen Lucas Torreira antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken sonrasında adaptasyon amaçlı koşu çalışması gerçekleştirdi. Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş ise kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.