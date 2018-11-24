Galatasaray'da Fernando sakatlandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Fernando sakatlandı

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando Reges, müsabakanın 80. dakikasında sakatlık geçirdi.

Yaşadığı sakatlık sonrası ilk tedavisi saha içinde yapılan Fernando, maça devam edemedi. Fernando'nun yerine genç futbolcu Celil Yüksel, oyuna dahil oldu.

Son 5 maçta 9 puan kaybetti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçının sadece birini kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda sadece Kayserispor'u yenerken, Bursaspor, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile berabere kaldı, Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu.

Son 5 karşılaşmasında 6 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 9 puan yitirdi.

Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Konyaspor yine kazanamadı

Atiker Konyaspor, Süper Lig'de Galatasaray ile üste üste oynadığı 24. maçtan da galibiyetle ayrılamadı.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konya ekibi, daha sonra rakibiyle yaptığı 24 müsabakanın 19'unu yitirdi, 5'inde berabere kaldı.

Atiker Konyaspor, Galatasaray ile İstanbul'da oynadığı hiçbir lig maçını kazanamadı.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 18 lig maçından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 3'ü berabere bitti.